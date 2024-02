Beatrice Luzzi è senza dubbio la protagonista assoluta dell’attuale edizione del Grande Fratello. Ivan Rota ne ha parlato nel suo ultimo articolo per Dagospia.

“Beatrice Luzzi è la donna più pericolosa in questo momento in Italia: ha smascherato le ipocrisie e i mali di un Paese fondato su maschilismo e patriarcato. Ha le attiviste dalla sua parte e le donne complici contro. La sua vittoria, il messaggio più pericoloso”.

A finire nel mirino del giornalista anche Simona Tagli, che, a suo dire, sarebbe entrata nella Casa per seguire la scia lasciata da Jane Alexander, Jill Cooper e Sara Ricci, tutte spine nel fianco di Beatrice Luzzi.

“Questa povera Simona Tagli […] non solo si è già schierata dalla parte di Perla Vatiero, ma ha già dato dell’acida rigida a Beatrice Luzzi. Fare entrare l’ennesimo concorrente che ha come obiettivo principale quello di andare contro Beatrice Luzzi per farla sbroccare in prima serata contro Alfonso Signorini e autori: la capiremmo se lo facesse, non benissimo, ma di più. La prima contro Luzzi fu Jane Alexander, che venne asfaltata ancora prima di entrare. Poi venne Jill Cooper che ogni volta scappava davanti al confronto. Ci fu poi Sara Ricci che prima si finse amica. Ciao Simona Tagli, che la figuraccia ti sia lieve”.

Il giornalista ha poi analizzato il comportamento degli altri concorrenti. “La verità è che in quella casa Beatrice Luzzi non è vista come un essere umano, come una donna. La vedono come un mostro, il nemico da abbattere. Per questo le dicono le peggiori offese e la trattano nel peggiore dei modi”.