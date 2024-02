Dopo aver voltato definitivamente le spalle a Beatrice Luzzi nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, durante la quale si è di fatto schierato con il gruppo che osteggia l’attrice, nelle ultime ore Vittorio Menozzi si è molto avvicinato a Greta Rossetti.

I due sembrano essere sempre più vicini, circostanza che non è passata inosservata a Sergio D’Ottavi, che non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei confronti dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Quando Greta e Sergio passano del tempo insieme, Vittorio sembra non gradire palesando un pizzico di gelosia. Ma, secondo D’Ottavi, quella del modello sarebbe esclusivamente una strategia: l’intento di Menozzi, sarebbe quello di creare una dinamica proprio con la Rossetti. Sergio ne parla con Greta, la quale, però, parla di “gelosia d’amicizia”. Un’interpretazione che, secondo D’Ottavi, non regge: “Non esiste”.