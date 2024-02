Al Grande Fratello, nuovo aereo di supporto per Beatrice Luzzi da parte dei suoi sostenitori. Rispondendo alla frecciatina di Anita Olivieri di alcune puntate fa (“A Beatrice è cascata la corona”), i fan dell’attrice ci hanno tenuto a rimarcare che nella Casa c’è una sola regina e che la sua corona è ben salda. “Bea, la tua corona è salda”, recita lo striscione.

Subito dopo, Beatrice si rivolge ad una delle telecamere per ringraziare i suoi sostenitori per l’affetto. Ma non solo. L’attrice, infatti, ha iniziato a spiegare quanto accaduto dopo la puntata del 5 febbraio, ma è arrivata immediata la censura da parte della regia.

“Io l’altra sera ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori: il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata, questo succede da quando siamo qui e anche nell’ultimo meso in cui sono rientrata dopo un grave lutto. Questo è un peso notevole da gestire…”. Beatrice non fa in tempo a concludere il suo discorso che gli autori staccano l’audio e cambiano inquadratura, provocando la reazione furiosa dei fan della Luzzi. “Quanto la soffrite”, ha commentato un utente. “Beatrice inizia a fare un discorso ai fan spiegando il crollo dell’altra sera, ma poi quei ce**i tolgono l’audio. Dovete fallire”.