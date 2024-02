Quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata senza dubbio una delle coppie più amate e seguite nella storia di Uomini e Donne. I due sono stati insieme per diversi anni fino alla rottura definitiva nel 2020, dovuta a dei tradimenti da parte di lui, come l’ex corteggiatrice aveva raccontato in un libro.

Una volta terminata la loro relazioni, entrambi hanno voltato pagina. Andrea ha ritrovato l’amore con Elisa Visari, mentre Giulia, dopo la breve relazione con Andrea Iannone e quella con Irama, ha ritrovato la felicità accanto a Carlo Gussalli Beretta. Negli ultimi giorni, però, diversi rumor vorrebbero la storia tra i due al capolinea.

Nelle ultime ore, inoltre, una possa social di Giulia De Lellis nei confronti di Andrea Damante non è passata inosservata: l’ex vippona, infatti, ha messo un like ad un video pubblicato dal suo ex fidanzato su Instagram. E’ chiaro che si tratta di un semplice like, ma tanto è bastato per mandare in visibilio i numerosissimi fan dell’ex coppia, che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma.