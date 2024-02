La scorsa settimana abbiamo assistito ad una nuova puntata della telenovela con protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Parlando con i suoi fan, l’imprenditore veneto ha spiegato dell'ennesima rottura, precisando che è legata al fatto di non riuscire a gestire una relazione a distanza. Secondo Dal Moro, infatti, la Marzoli sarebbe troppo concentrata sulla sua carriera, accettando di prendere parte a qualsiasi reality show anche se si trova dall’altra parte del mondo. Circostanza, quest’ultima, che rappresenta un problema per l’ex tronista dal momento che, con la lontananza forzata e l’impossibilità di vedersi e sentirsi, è difficile pensare ad una relazione solida e duratura.

Dal canto suo, la modella venezuelana si è resa protagonista di un durissimo sfogo su TikTok, durante il quale ha anche rivelato che Daniele avrebbe sentito un’altra donna quando stava ancora con lei. Ma non è tutto. I due hanno iniziato a scrivere sui rispettivi profili social, ed anche in questo caso sono volate parole grosse.

In uno dei suoi messaggi, Dal Moro ha tirato in ballo anche Luca Onestini: “Occhio che sono pappa e ciccia con gli avvocati ultimamente, non tirare tanto la corda che mi ha scassato 3/4 di min**ia, te lo dico. Che alla tua storia della povera innamorata tradita non ci crede più nessuno. Adesso apriamo il vaso di Pandora, vediamo chi ha la coscienza sporca. Non temere, nella prossima live ti do una bella tirata d’orecchie. E sì, nella prossima live, così lucro un po’ come hai sempre fatto tu. E i messaggi di cui parli sono pubblici e puoi tranquillamente parlare con le dirette interessate. Mentre tu le chat con Onestini dove sono sparite? E quelle con…, e quelle con… Dai cammina, vai a farti il tuo reality. Trovati un altro pirla da intortare e non rompermi più i co**ioni. Io non sono i tuoi ex, ricordalo reina”.

Ieri sera, Daniele ha incontrato alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip ad un evento a Sanremo in occasione della settantaquattresima edizione del Festival. Con l’imprenditore veneto, infatti, c’erano Antonino Spinalbese, Matteo Diamante, Giaele De Donà e Alberto De Pisis. Proprio con quest’ultimo, amico di Oriana, Dal Moro si è sfogato in merito all’ennesima rottura con l’ormai ex fidanzata. Sui social, infatti, si vede Daniele che parla con Alberto fornendo, presumibilmente, la sua versione dei fatti. Al momento, la rottura tra i due ex vipponi sembra essere definitiva, ma ormai abbiamo imparato che quando si parla di Oriana e Daniele di definitivo non c’è mai nulla. Staremo a vedere.