Alcune settimane fa, Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva svelato di aver iniziato a frequentare un’altra persona dopo la fine della relazione con Edoardo Donnamaria.

La persona di cui l’ex vippona parlava è il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, con il quale ha trascorso diversi giorni a Londra, scegliendo, però, di mantenere la frequentazione quanto più riservata possibile, senza condividere sui social nulla che li ritraesse insieme in modo esplicito.

A distanza di alcune settimane dai viaggi nella capitale inglese, però, sembra che la storia tra Antonella e Vicario sia giunta già ai titoli di coda, come rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, rispondendo alla domanda di un utente, ha svelato che la storia sarebbe finita a causa della scelta di lei di non trasferirsi: “E’ finita tra Antonella e Vicario, ad Antonella non piace Londra. Fa troppo freddo, quindi non si sarebbe trasferita”.