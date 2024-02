Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti continuano ad essere al centro dei discorsi degli inquilini. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 5 febbraio, l’ex gieffino si è esposto maggiormente in merito ai sentimenti che prova nei confronti della sua ex fidanzata, e questo ha portato a riflettere la concorrente campana. Quest’ultima, nonostante i dubbi, lo rivorrebbe nella sua vita, ma non sa quale sia esattamente il pensiero di Mirko, e si aspetta un gesto che possa farle capire qualcosa in più.

San Valentino è dietro l'angolo e quale migliore occasione per farle arrivare un segnale. Il ristoratore rietino troverà il coraggio di compiere un gesto di riavvicinamento? L'unica cosa che Perla desidera davvero è fare il punto della situazione e avere un po' di chiarezza da parte sua: "Per San Valentino mi aspetto una risposta un po' più definita e chiara". Al momento, infatti, non riuscirebbe a buttarsi nuovamente in una relazione con lui senza essere sicura di averlo perdonato per quello che è successo a Temptation Island. Dovrebbe prima valutare una serie di fattori, in modo da non ripetere gli stessi errori del passato. Si aspetta, perciò, delle risposte dal suo ex affinché possa capire le sue reali intenzioni. Alla domanda di Letizia, che chiede se le piacerebbe passare la sera di San Valentino con lui, la ragazza risponde che le farebbe piacere stare qualche giorno con lui, così da poter chiarire alcuni punti oscuri che ancora adombrano il rapporto. Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta?

Marco Maddaloni, invece, è sicuro che Mirko sta cercando di riconquistarla, perché in questi giorni ha rivisto la ragazza di cui si era innamorato. Anche Letizia è convinta che abbia scoperto le sue carte: "Lui è stato molto esplicito. Si è stupito di vedere una Perla nuova e si è rinnamorato. Questo voleva dirti...".