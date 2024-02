Durante la trentaquattresima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 5 febbraio, si è verificato l’ennesimo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi.

Proprio durante il confronto, Alfonso Signorini ha chiesto a Monia La Ferrera se anche lei si fosse sentita assediata così come l’attrice, ma l’ex gieffina ha risposto di “No”. Una risposta che non è piaciuta a molti telespettatori, che sui social hanno attaccato Monia per aver difeso il suo ex compagno. In molti hanno anche ipotizzato che fosse una presa di posizione nei confronti di Beatrice.

Per tale motivo, l’ex gieffina ha deciso di chiarire la situazione attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram: “Ragazzi, sto leggendo tanto, troppo odio. Verso Massi e verso Bea. Come ho ribadito ieri, io ho un ottimo rapporto con Beatrice, persona per la quale porto rispetto, e lo conferma il rapporto che avevamo in Casa. Come ho sempre portato rispetto verso tutti gli inquilini. Come ho detto anche in puntata, avremo tanto da chiarire con Massimiliano una volta fuori. La domanda che mi ha posto ieri Signorini è ben diversa da ciò che pensate, ovvero che io sia contro Bea. Mi hanno chiesto se mi sono sentita assediata da Massimiliano. Assediare cosa significa: circondare, importunare, infastidire, ecc. Non mi sembra che Massimiliano lo abbia fatto con me in questi due mesi, anzi mi ha lasciato i miei spazi, è stato premuroso e ha rispettato i miei tempi e la mia persona”.

Monia ha poi sottolineato che se fosse stata interpellata in merito a Beatrice avrebbe preso una posizione: “Non mi sono mai tirata indietro nel difendere, quando lo ritenevo giusto, Bea in quanto donna. Non mi sono tantomeno preclusa di conoscere Bea, anzi sono andata oltre i pregiudizi della casa, difendendo le mie idee e correggendo quando si sbagliava, come faccio sempre!”.