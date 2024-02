Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio, durante la quale Beatrice Luzzi, esasperata dalla sirtuazione, ha minacciato di voler abbandonare la Casa (alla fine ha deciso di restare), molti telespettatori si sono chiesti quanto costerebbe all’attrice un eventuale penale in caso di ritiro.

Alcuni esperti hanno rivelato che i “Vip” di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale, in caso di ritiro, o addirittura nel caso della squalifica, sarebbe parecchio alta. La squalifica segnerebbe la bellezza di 50mila euro. Per i "Nip", invece, la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30mila euro.

Dunque non sorprende che la penale sia superiore rispetto al solito, almeno stando a quanto si dice. Per quanto riguarda l'altra domanda rivolta dal pubblico, molto spesso, sulla quale per adesso non ci sono conferme, è il cachet di Beatrice Luzzi. Stando ad alcune risposte non ufficiali sulla piattaforma X, il cachet dell'attrice si aggirerebbe intorno ai 15.000 euro a settimana. Certamente uno dei più alti del programma condotto da Alfonso Signorini.