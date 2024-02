Loredana Bertè, con il suo brano “Pazza”, è al primo posto della classifica provvisoria (votata dalla sala stampa).

Pochi minuti dopo la fine della prima puntata di Sanremo 2024, la diva rock ha ringraziato i giornalisti che l’hanno portata al primo posto della Top 5: “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno! So che la classifica è parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo”.

Ieri pomeriggio, a La Vita in Diretta, Loredana ha parlato del suo brano sanremese ed ha confessato a chi pensa poco prima di entrare in scena: “Come sto? Posso dirti che c’è tanta ansia, sì, ansia, ansia. Non vedo l’ora che arrivi sabato, poi che paura. Però sono contenta. Io volevo esserci, perché Amadeus è veramente bravo. Non volevo mancare e volevo far parte di questo quadretto carino. La canzone mi rispecchia molto ed è davvero personale, perché parla di me. Cosa dice? Che sono pazza e lo sanno tutti del resto. È una vita sulle montagne russe, tra su e giù. L’emozione c’è ed è tanta, prima di scendere le scale c’è il terrore. A chi penserò prima di salire sul palco? A Mimì, è sempre nei miei pensieri. Questo palco lo abbiamo calcato insieme. Le dico ‘Mimì dammi una mano tu se puoi’. Ma non voglio piangere adesso. Ciao Alberto, sai che ti adoro, vorrei tanto essere lì con te adesso”.