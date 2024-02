Nel corso della puntata del Grande Fratello del 5 febbraio, Fiordaliso, una delle poche alleate di Beatrice Luzzi, ha deciso di abbandonare la Casa. Ieri sera, la cantante ha risposto su X a chi le ha chiesto se salvare o meno l’attrice, che ha fatto un appello per essere eliminata: “Dovete salvarla”.

Poco dopo, l’ex gieffina ha scritto: “Non sto guardando Sanremo, sto guardando Beatrice. Ce la fa la mia rossa del coraçon. Vedrete che lei ce la farà”. Un utente le ha fatto notare che senza di lei la Luzzi rischia di restare sola e Fiordaliso ha replicato: “Ragazzi purtroppo ero stremata”.

Le parole di Fiordaliso prima di lasciare il GF

“Sono stata qui dentro quasi cinque mesi e sono stati molto intensi. Non mi sono risparmiata e mi sono lasciata andare senza freni. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie ai ragazzi sono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono. Non me l’aspettavo di restare così tanto. Pensavo di durare pochissimo, che mi avrebbero eliminata dopo poche settimane.

Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. Magari mi portavo dietro un bagaglio troppo pesante. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me. Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile.

Sono tutti figli miei ormai, una famiglia allargata. Non potevo dirgli che me ne andavo, mi sembra quasi di tradirli”, ha detto. Arrivata in salotto, commossa, ha spiegato ai coinquilini: “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”.