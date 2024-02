Oriana Marzoli rompe il silenzio e si sfoga durante una live su TikTok dopo che, due giorni fa, Daniele Dal Moro aveva annunciato la loro ennesima rottura. Parlando con i suoi fan, l’imprenditore veneto ha spiegato i motivi di questa decisione, precisando che è legata al fatto di non riuscire a gestire una relazione a distanza. Secondo Dal Moro, infatti, la Marzoli sarebbe troppo concentrata sulla sua carriera, accettando di prendere parte a qualsiasi reality show anche se si trova dall’altra parte del mondo. Circostanza, quest’ultima, che rappresenta un problema per l’ex tronista dal momento che, con la lontananza forzata e l’impossibilità di vedersi e sentirsi, è difficile pensare ad una relazione solida e duratura.

Oriana rivela: "Reality? Ho chiesto a Daniele di venire con me"

Proprio in merito alla partecipazione ad un reality, la modella di origini venezuelane ha rivelato: “Ti offro la possibilità di venire con me, visto che dici che non riesci a vivere senza di me, però vieni con me, guadagnando poco. Oh my God, scusami, ma è questo che ti posso offrire. Non vuoi venire perché preferisci guadagnare tremila milioni di euro in più a casa tua… quella è una scelta tua, ma io sto proponendo ad una persona di venire con me. Poi come faccio a passare io per la cattiva della situazione? Non riesco a capirlo. Se devo venire a fare un altro programma non posso venire più perché sono fidanzata, non me la vivo bene chiusa in una casa senza sapere nulla di quella persona, non ce la faccio. Se volete vedermi piangere tutti i giorni o se tu fidanzato, amore mio della mia vita, mi vuoi vedere tutti i giorni piangere perché mi manca la persona a me non va.

Quando gli dico questa cosa (la partecipazione ad un reality, ndr), a questa persona (Daniele, ndr) piace l’idea. Perché non lo racconta, cavolo? A questa persona è piaciuta l’idea, e anche tanto. Gli ho detto che stavo cercando di inserirlo come sempre, perché io sono così anche se visto che non parlo mai sono la cattiva della situazione. Io sto zitta perché non ho bisogno di dare spiegazioni, ma oggi dovevo sfogarmi perché ero piena!

Io non rifiuto più un lavoro per un ragazzo. Già ho imparato la lezione, non sono scema e non ho 15 anni, ne ho 31. Devo lavorare perché questa casa che mi sono comprata l’ho pagata io, non me l’ha regalata mia madre. Me la sono comprata da sola lavorando”.

"Daniele sentiva un'altra ragazza", la rivelazione di Oriana

Inoltre, Oriana ha rivelato di aver scoperto Daniele che si scambiava messaggi con un’altra donna: “Sono sempre stata zitta perché non volevo farlo passare per una brutta persona, uno sleale, che lo è stato. Perché essere sleale vuol dire provarci con una persona quando già sei con un’altra. Ho la certezza di aver letto quando arrivava un messaggino su Whastapp cosa ha fatto, ha preso il telefono e non mi ha fatto vedere cosa c’era scritto, l’ha cancellato, tutto. Quindi ragazzi, quando mi scrivete che sono cattiva, e mi viene da piangere perché lui lo sa quante volte ho pianto perché una delle cose che mi piaceva più di lui è che mi sembrava essere leale, ma dopo quel giorno lì è cambiato tutto. Lui mi ha colpito dove più mi ha fatto male, e questa cosa qui lui la sa. E’ da quel giorno lì che ho scoperto che si sentiva e ci aveva provato, e questa ragazza com’era possibile che si era lasciato. Lui lo sa quanto ho sofferto, ed io sempre zitta, senza dire niente di questa ragazza né di lui. C’ho provato veramente tanto, ma non è colpa mia se una persona mi ha colpito dove più poteva farmi male, e da quel momento, nonostante ci fosse il sentimento, non sono riuscita più a vederlo come lo vedevo prima”.