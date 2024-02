Dopo un’infinità di tira e molla, per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro l’ultimo mese era trascorso in maniera abbastanza tranquilla. I due ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip avevano passato il capodanno a Madrid insieme, condividendo sui social alcune immagini che li ritraevano mentre brindavano felici all’arrivo del nuovo anno.

Una tregua, però, che è già finita. Durante una live su Twitch, infatti, Daniele ha annunciato l’ennesima rottura con Oriana. Parlando con i suoi fan, l’imprenditore veneto ha spiegato i motivi di questa decisione, precisando che è legata al fatto di non riuscire a gestire una relazione a distanza. Secondo Dal Moro, infatti, la Marzoli sarebbe troppo concentrata sulla sua carriera, accettando di prendere parte a qualsiasi reality show anche se si trova dall’altra parte del mondo. Circostanza, quest’ultima, che rappresenta un problema per l’ex tronista dal momento che, con la lontananza forzata e l’impossibilità di vedersi e sentirsi, è difficile pensare ad una relazione solida e duratura.

Oriana, infatti, sarebbe in procinto di partire nuovamente per partecipare ad un reality che durerà diversi mesi, e che in molti hanno pensato possa trattarsi dell’edizione cilena de L’Isola dei Famosi. In sostanza, lui pensa ad una famiglia e ad avere dei figli, le pensa ancora a partecipare ai reality.

L’ex vippone ha poi concluso la diretta dicendo: “Il mio incubo più grande è che domani mattina mi sveglio e scopro che Oriana va a fare tipo il Grande Fratello a Toronto. Vuol dire che mi tocca studiare l’inglese due mesi per poi andare a Toronto, tirare un porco e poi andare via in italiano. Questo è il peggior incubo che potrei fare”.