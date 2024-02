La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al capolinea ormai da diversi mesi. Lo scorso settembre, a Verissimo, l’influencer ha rivelato che l’ormai suo ex fidanzato l’avrebbe tradita, ed ha dunque deciso di mettere un punto alla relazione con il dj ligure che, dal canto suo, ha sempre negato.

Intanto, stando a quanto rivelato da Dillinger News, portale vicino a Fabrizio Corona, Sophie e Alessandro starebbero provando tornare insieme: “Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno provando a ricreare quel qualcosa di magico che li aveva avvolti in un’atmosfera amorosa incredibile, che li ha portati, dopo la casa, a non staccarsi mai e ad andare a convivere insieme, fino al punto di volere un figlio: sì, perché è stato voluto nonostante la giovane età di lei. Ci ha provato tanto Alessandro, che continua a negare tutto, e noi, a questo punto, ci crediamo che quel tradimento non è sia mai avvenuto. E’ stato male, ha combattuto, ha litigato, ha dovuto ingoiare bocconi amari per molto tempo: non ha potuto vedere la figlia fino a quando a poco a poco Sophie si è smorzata e gli ha aperto una porta. Si sono rivisti, si stanno rivedendo. Il problema è che per adesso le due vite sembrano distanti: sono diversi gli obiettivi dei due e i loro desideri sia per la vita privata che per la vita pubblica. Sicuramente non ha giovato alla coppia il fatto che lei sia andata a lavorare per l’agenzia di Facchinetti, che la sta spingendo come una vera star, provando in tutti i modi a rimetterla nel calderone di Sanremo. Staremo a vedere. Noi siamo per l’amore, e quindi speriamo che possa rinascere questa formidabile coppia”.

Rumor che nelle ultime ore stanno trovando conferma. Deianira Marzano, infatti, ha condiviso sui social alcune segnalazioni secondo le quali, ieri sera, Sophie e Basciano si trovavano nello stesso locale: