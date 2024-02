Anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata della “guerra” tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero al Grande Fratello. Durante un recap di quanto accaduto tra l’attrice e l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, la Merlino è rimasta imparziale, mentre un opinionista si è esposto prendendo le parti di Beatrice.

Davide Maggio ha detto la sua sulla concorrente campana, confessando di trovarla poco elegante. Nei confronti della Luzzi, invece, ha speso belle parole.

“Assolutamente sì, questo è uno scontro tra donne capo branco, è vero Myrta. Però devo dirti la verità, io sono decisamente team Beatrice. Come mai? Perché lei è una giocatrice acuta, sveglia, invece Perla purtroppo non lo è. Per me è esattamente l’opposto del concetto che ho io di eleganza. L’ho toccata piano su Perla? Ma le cose dobbiamo dirle per come stanno. Io la trovo una donna poco elegante. E dico poco elegante verbalmente e anche per come si pone”.