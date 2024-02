Esplode il “Cibo-gate” al Grande Fratello. Vittorio Menozzi ha infatti scoperto le scorte accumulate da una parte degli inquilini nel corso delle ultime settimane. Scorte di cibo tenute nascoste al resto dei concorrenti e appositamente occultate.

“Tu apri quello sportello lì e vedi tutto”, ha confidato Vittorio a Beatrice Luzzi questo pomeriggio. “C’è scritto ‘Anita’… tavolette di cioccolato, l’altro giorno erano spariti gli avocado e ce ne era uno lì. Io ho lasciato tutto li. Non è proprio un bel gesto, come se non dovessero farlo vedere solamente a noi…”. “Ma loro hanno capito che stanno in una casa con tante telecamere e la gente li guarda, oppure non l’hanno capito? Visto che ormai di etica non si può parlare, ma io dico un minimo di… Stasera apro quello sportello”, ha replicato Beatrice.

Non è la prima volta che gli inquilini della Casa occultano cibo o bevande. Durante la passata edizione, infatti, i cosiddetti “Spartani” occultavano bottiglie di vino e alcolici di vario genere nel van in cui dormivano Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.