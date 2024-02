Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello, è amatissima da buona parte del pubblico. Affetto, però, non ricambiato all’interno della Casa di Cinecittà. L’attrice non è di certo una che le manda a dire e se ha da fare delle critiche ci va diretta, anche se si tratta degli stessi autori del programma. Su di loro, la concorrente ha discusso con Vittorio Menozzi in merito alla professionalità della regia e dei montaggi delle clip che vengono trasmesse durante la puntata.

Una chiacchierata che pare non sia stata particolarmente apprezzata, visto che a metà discorso è stato tolto l’audio. Un precedente che, secondo molti fan della Luzzi ha trovato risposta in una sorta di ripicca da parte della regia nei confronti di Beatrice. Ieri pomeriggio, infatti, tra i tanti aerei dedicati ai concorrenti, ne è volato anche uno per l’attrice recante il seguente messaggio: “BL, nostra regina dall’11/09”. Mentre la Luzzi ringraziava i suoi sostenitori, però, la regia ha prontamente cambiato inquadratura.

Per molti si tratterebbe di una ripicca per le parole dette il giorno precedente. “Certo che se ci fossero dei professionisti si renderebbero conto che siamo delle macchine, degli strumenti”, aveva sottolineato Beatrice parlando con Vittorio, il quale ha risposto: “Guarda, io me ne sono accorto da come hanno montato certe cose, mica hanno risparmiato molto?". A quel punto, però, la regia ha staccato l’audio della conversazione.