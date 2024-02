Quando nella Casa del Grande Fratello calano le tenebre e la diretta viene interrotta, i concorrenti si sentono liberi di dire e fare sostanzialmente ciò che vogliono. Ma cosa succede se la regia dovesse sforare l’orario stabilito per la chiusura del live? E’ quanto accaduto questa notte, quando Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese si sono riuniti in camera per sparlare di Beatrice Luzzi.

Credendo di essere “protetti” dalla chiusura della diretta, i tre inquilini si sono lasciati andare a diverse confidenze e, una di loro, ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini. L’attore è entrato in camera dicendo ai due coinquilini di aver sentito delle cattiverie che Beatrice avrebbe detto sul suo conto: “C’è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Ho sentito che diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte”. A quel punto è intervenuta Anita, che ha fatto il nome del conduttore: “Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei… Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere”.

Probabilmente, la concorrente romana intende dire che Beatrice è ancora nella Casa perché viene in qualche modo tutelata da Signorini. Se la questione verrà fuori, vedremo se Anita avrà il coraggio di formulare la sua teoria anche in puntata al cospetto di Alfonso. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel prossimo appuntamento con il reality in prima serata.