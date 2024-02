Ieri pomeriggio, Vladimir Luxuria è stata ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, e ha confermato di essere la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi.

“Ho condotto una vita molto intensa e una volta ho condotto anche un trattore! – ha ironizzato Vladimir –. Sono molto felice e non mi sembra ancora vero! Non lo avrei mai detto. L’ho sperato, ma è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l’ok definitivo c’è stato ieri, prima non potevo dirlo. Ovviamente trabocco di felicità, sono molto contenta. Non ho fatto le scarpe a nessuna anche perché non mi entrano le scarpe di Ilary! Io non ho deciso il cast!”.

Al momento Ilary Blasi non ha ancora commentato la notizia, ma Pier Silvio Berlusconi le ha già affidato un altro programma: Battiti Live, che passerà da Italia 1 a Canale 5.

Per quanto riguarda i nuovi naufraghi, sarebbero già stati contattati Elisa Di Francisca, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman.