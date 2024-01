Jannik Sinner non andrà al Festival di Sanremo. Il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open, ha ribadito il suo rifiuto all'invito di Amadeus ad una ospitata alla kermesse canora nella conferenza stampa odierna in quel di Roma. Nel motivare la scelta, Jannik ha utilizzato simpaticamente la stessa battuta del direttore artistico. Quest'ultimo, infatti, dopo aver invitato pubblicamente il tennista italiano, ha fatto un passo indietro sempre con un altro messaggio social (“Se non verrai a Sanremo, capirò.Caro Jannik, solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi”).

"Faccio il tifo da casa per Sanremo", ha detto Jannik, che poi ha spiegato: "È un evento bello, però sto facendo due giorni qua, ma ora l’Australia è finita". D'altronde anche sui social Sinner ha già mostrato di essere tornato al lavoro in palestra. Tra l'altro, il numero 4 del mondo ha un calendario preciso anche per gli allenamenti e non vuole cambiare programma per essere presente in Liguria: "Guardo davanti e quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare ed è quello che mi piace fare, quindi non andrò a Sanremo". Capitolo chiuso e niente Berrettini bis.