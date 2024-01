Tantissimi i flirt attribuiti a Ilary Blasi nel post divorzio da Francesco Totti. Tra questi Alessio La Padula, Luca Marinelli e un amatissimo ex vippone, ovvero Antonino Spinalbese. Il Corriere della Sera, nel ricostruire le indiscrezioni, aveva pure creduto che l’ex di Belen Rodriguez fosse “l’uomo misterioso” dei messaggi, che poi abbiamo scoperto essere Cristiano Iovino.

“Il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro già fidanzato); hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip); ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”.

Quanta verità c’è dietro i presunti flirt con Alessio La Padula, Luca Marinelli e Antonino Spinalbese? A quanto pare niente. A parlarne è stata proprio Ilary Blasi nel libro Che Stupida. “Può darsi che avessi messo like a qualche suo post, come farebbe una simpatica collega di lavoro”, le parole su La Padula. I due, infatti, hanno lavorato insieme a Star In The Star.