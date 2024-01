Sarebbe già giunta al capolinea la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. A svelarlo è Novella 2000, che ha ricevuto in redazione una segnalazione anonima che confermerebbe la crisi in atto e la rottura tra la showgirl argentina e l’imprenditore.

La segnalazione arrivata a Novella 2000

“Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati? Con un messaggio anonimo la redazione di Novella 2000 ha ricevuto una segnalazione che confermerebbe la crisi in atto e la rottura tra la showgirl argentina e l’imprenditore. Cosa è emerso.

Che succede tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? È quello che si domandano in tanti da un po’. Sebbene la coppia abbia sempre cercato di preservare la propria relazione, i gossip sul loro conto si rincorrono inesorabilmente. E mentre lei ha più volte dichiarato quanto l’imprenditore sia l’uomo perfetto, da sposare e con cui vorrebbe una famiglia, qualcosa nel loro rapporto sembra scricchiolare. Almeno secondo i ben informati.

Giunge una nuova indiscrezione alla redazione di Novella 2000 che parlerebbe addirittura di rottura. In forma anonima da Brescia siamo stati contattati da una fonte molto vicina all’imprenditore. Stando a quanto emerso, notizia che comunque prendiamo con le pinze dato che nessuno dei due ne ha parlato apertamente, la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbe terminata dopo cinque mesi.

Le voci a riguardo circolano già da mesi. Dal loro viaggio in Argentina i due non si sono mostrati più insieme sui social, anche se si seguono (questo potrebbe significare tutto e niente). Anche nelle varie uscite pubbliche sia Belen Rodriguez che Elio Lorenzoni si sono mostrati sempre da soli.

Il rumor giunto alla redazione di Novella 2000 in anonimo sembra trovare ulteriori indizi anche da parte di Fabrizio Corona che su Dillinger News ha ribadito la notizia, confermando appunto che la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sarebbe giunta al capolinea".