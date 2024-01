Antonino Spinalbese è stato uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex hairstylist è entrato nella Casa come ex di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la sua prima figlia Luna Marì.

Durante e dopo la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Antonino è stato più volte accostato a Ginevra Lamborghini, con la quale era nato un mezzo flirt, ma che all’esterno non si è mai concretizzato. Ora, però, pare che l’ex vippone abbia ritrovato l’amore.

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime immagini che ritraggono Spinalbese in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma. Si tratta di Ainhoa Foti Rodriguez e lavora come tatuatrice in un noto studio di Milano frequentato da diversi personaggio del mondo dello spettacolo.

“Antonino Spinalbese e la sua nuova fiamma. Ainhoa Foti Rodriguez fanno acquisti di pasta e pesce da Eataly. All’uscita prendono un tram per andare a cena con lui. Ainhoa lavora come tatuatrice nel rinomato studio Sir Edward Tattoo, meta di tanti nomi noti tra cui Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Proprio lì, nel 2020, Antonino fece un tattoo assieme all’ex fidanzata Belen Rodriguez. Cambiano i tempi, ma non l’amore di Spinalbese per i tatuaggi, le tatuatrici e… il cognome Rodriguez”.