Durante una delle ultime puntate di Storie di donne al bivio, Monica Setta ha ospitato Miriana Trevisan. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua carriera, del rapporto con Mike Buongiorno, Corrardo e Raimondo Vianello, ma anche della sua vita privata. L’ex vippona, infatti, ha rivelato di essere stata corteggiata da Bruce Willis e di aver avuto un fidanzato che ora è famoso in tutta Europa.

Di seguito le parole di Miriana riportata dai colleghi di Biccy.it: “Con Bruce? la storia è bella. Io ero all’Hotel Danieli per il Festival di Venezia, Striscia la Notizia mi alloggiò lì. Io ero fuori dalla porta e mi stavo godendo gli affreschi della struttura. Poi vedo due uomini enormi, erano guardie del corpo e poi dietro c’era Bruce Willis, con i capelli biondi, perché stava girando L’Esercito delle Dodici Scimmie. Lui mi guarda e mi fa segno di andare da lui, io scappo ed entro in camera e nel correre ho preso un capocciata.

Dopo anni l’ho incontrato ad una serata, allora il mio inglese non era buono, ma ho provato comunque a spiegargli cosa era successo a Venezia. Dicevo ‘io ti ho conosciuto a Venezia e ho fatto una figuraccia’. Però non mi ha capita. E devo ammettere che mi ha corteggiata, un bel po’, anche in discoteca. Ma non è successo nulla.

Il mio primo fidanzato? Lui è famosissimo. Lui è un attore straordinario. Mi ha amato tantissimo. Adesso è famoso in tutta Europa. Abbiamo fatto una promessa io e lui. Ha la mia età più o meno ed è ancora bellissimo, un uomo magnifico. Ci siamo promessi di non parlare mai della nostra storia”.