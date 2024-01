Un collega, nonché amico, di Beatrice Luzzi ha deciso di intervenire ancora una volta in difesa dell’attrice. Lunedì sera al GF Party, Gabriele Lazzaro ha detto che non ci può essere nessun confronto tra Perla Vatiero e la “regina di cuori”, per poi aggiungere che anche Massimiliano Varrese non ha alcuna possibilità contro Beatrice.

“Questo schieramento intorno a Donna Vatiero fa molto gioco agli equilibri della casa. Perché gli inquilini hanno trovato in Perla colei che va al posto loro allo scontro con Beatrice. Questi ragazzi dall’inizio cercano di mettere in difficoltà Beatrice e adesso stanno provando questa nuova manovra. Ma Beatrice si piega, ma non si spezza. Se Perla è l’antagonista di Bea? Ma anche no, zero, le piacerebbe tanto. Ci prova, cerca di essere un contraltare, ma non ci riesce. Perla dice che Beatrice usa la cultura e la dialettica per attaccare gli altri, bene, su quei campi la Vatiero non ha nessuna possibilità. Non c’è proprio confronto tra le due. Mi spiace per Donna Vatiero.

Alle ragazze come Perla manca un certo tipo di scuola. Quando seguivo Temptation Island ero pro Perla. Adesso preferisco Greta e Perla non la sopporto proprio. Però alla casa serve qualcuno che vada allo scontro con Beatrice. – ha continuato l’attore -Infatti anche Massimiliano si rilassa. Lei è una pedina in mano loro che la usano per combattere Beatrice”.

Perplessità su Vittorio e attacco a Varrese

“Mi spiace invece per le incomprensioni che Bea aha con Vittorio. Questa crisi l’ha messa in difficoltà. Io credo che un amico ti supporti quando qualcuno ti attacca. Non dico che Vittorio sia furbo, ma ha dimostrato poca personalità in quei contesti. Però sono certo che i due torneranno ad essere amici.

Poi voglio dire una cosa su Varrese. Beatrice si è sentita dire di tutto da settembre ad oggi e nessuno è intervenuto per dire ‘state esagerando, fermatevi’, nemmeno Vittorio. Uno scontro tra Bea e Max? Anche qui lei avrebbe sempre la meglio”.