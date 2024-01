Lo scorso dicembre, la madre di Greta Rossetti, nel corso di un’intervista a Turchesando, aveva rivelato che il figlio Josh aveva fatto degli apprezzamenti su Perla Vatiero: “Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla”.

Il fratello della gieffina aveva però rettificato le dichiarazioni di sua madre: “Mia mamma ogni tanto la spara. Stavamo parlando e le ho detto: ‘Bellissima ragazza’, però no, dai, non potrei mai. Ma non perché è l’ex di Mirko, ma perché non l’ho mai conosciuta. Magari la conosco e scatta il colpo di fulmine, però ora non è tra le mie prede. Io penso che Monia La Ferrera sia una bellissima donna”.

Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri sera, Josh ha fatto una sorpresa a Greta. "Sto bene finalmente, ho voltato pagina, sono un'altra persona credimi. Ti seguo tutti i giorni, stai spaccando, sei bellissima", ha detto il ragazzo alla sorella. La gieffina è scoppiata a piangere e ha abbracciato il fratello, poi ad Alfonso Signorini ha spiegato: "Viviamo in simbiosi, è sempre stato così".

Questa mattina, Greta ha però rivelato che a suo fratello Perla piace eccome: “Tu gli piacevi tantissimo. Non hai idea di quante battute ha fatto a Mirko questa estate, se te le racconto tutte muori dal ridere. Io volevo morire ogni volta che c’era la puntata che la guardavo insieme a Jospeh”.