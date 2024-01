Il Grande Fratello ha deciso di decurtare il budget a disposizione dei concorrenti per la spesa settimanale. Il motivo? La continua inosservanza del regolamento e, in particolare, il fatto di parlare troppo spesso senza indossare il microfono.

Il comunicato del Grande Fratello

"Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320 euro. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 euro. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!".

Massimiliano Varrese è sbottato, e ci ha tenuto a precisare che il provvedimento non lo riguarda, anzi. A tal proposito, si sente in dovere di dare un consiglio che ha tutto il sapore di essere una provocazione: "Fate meno i furbi". Provocazione che ha come obiettivo quello di colpire Beatrice Luzzi, nei confronti della quale l’attore si scaglia pochi istanti dopo: “Tu sei la prima fautrice di parlare senza microfono sotto le coperte fino a oggi. Sei sempre stata te”. Tuttavia, la Luzzi nega e replica: “No, caro Massimiliano. Hai un problema serio con me ma non lo risolverai mai”.

In realtà, Beatrice non ha tutti i torti. Nel corso di questi mesi, infatti, diversi concorrenti hanno evitato volutamente di indossare il microfono o parlano addirittura in codice. Tra questi i più recidivi sono senza dubbio Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. A loro, nelle ultime settimane, si sono aggiunte anche Greta Rossetti e Perla Vatiero.