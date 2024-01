Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 29 gennaio, Paolo Masella ha cercato di intervenire in più occasioni per dire la sua su ciò che stava accadendo, ma Alfonso Signorini non gli ha mai dato la parola, circostanza che ha indispettito e non poco il macellaio romano.

Per l’intera durata della diretta, Paolo si è mostrato particolarmente nervoso anche nei confronti di Letizia Petris, la quale non ha preso affatto bene il fatto che il fidanzato le abbia chiesto di restare da solo. Al termine della puntata, i Paoleti si sono ritrovati in veranda, e il macellaio ha cercato un chiarimento con la fotografa.

“Ero venuto subito perché ci tenevo e non vorrei mai che uscissi perché ci tengo a te. Stai litigando da sola, ti ho detto di lasciarmi in pace un momento”. Letizia, però, non l’ha presa bene, e l’ha invitato a non sprecare il tempo a disposizione litigando, perché nelle prossime settimane potrebbe uscire a causa delle nomination: “Ma tu sai come andranno le cose? Quindi preparati ed evita di litigare una settimana prima che io esca. Tu stai litigando da prima, quando io volevo darti un consiglio. Ti lascio in pace adesso!”.

Masella ha poi raggiunto la fidanzata in camera da letto: “Non fare così, se tra una settimana esci sono venuto apposta per chiarire. Vorrei parlare, dirti che non mi va di litigare. Era un momento e volevo essere lasciato in pace, e poi ho sbollito”. Letizia allora ha sbottato: “Lo fai quando sei da solo e single, visto che adesso hai una persona accanto e sai che tutto quello che dico è per il tuo bene, non mi fai così e te ne vai, perché la gente mi ha guarda e ha detto ‘Che è successo?’. Stasera non è serata, non ho la testa per affrontare questo discorso, tu non capisci il focus”.