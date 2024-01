Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 29 gennaio, è emerso con forza che nella Casa si sono formati due opposti schieramenti, ma di tanto in tanto alcuni componenti dei gruppi distinti finiscono per schiacciarsi l'occhio a vicenda.

Nel video lanciato da Alfonso Signorini, vediamo una chiacchierata tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi che, a quanto pare, non è piaciuta a Perla Vatiero, mentre Beatrice non perdona a Vittorio Menozzi di non aver preso una posizione. Proprio Vittorio viene chiamato in causa: "Sarebbe brutto negare il saluto della buonanotte a una persona solo per essere stato solidale a un'altra durante una serata". Alfonso Signorini: "Hai capito Beatrice? Sei d'accordo?".

Per l’attrice il punto non è questo: "Non tolgo il saluto a nessuno e ho sempre avuto rapporti più che civili con tutti. Il punto è che quella sera in particolare, Greta ha difeso Perla secondo me in modo molto più che necessario, soprattutto se poi in confessionale ha raccontato che Perla passa da una parte all'altra. Ho sentito tra Greta e Perla un'alleanza strumentale, da giocatrici e da professionisti del reality". Letizia quindi dice: "Vittorio non è libero perché Beatrice non lo rende libero. A volte lei lo manda a sentire le nostre conversazioni".

Durante una pausa pubblicitaria, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Letizia Petris hanno preso da parte Vittorio per fargli un “discorsetto”. Anita ritiene che non sia lucido, mentre il bidello calabrese gli dice: “Ti ricordi cosa ti ho detto una volta? Cadrai come sono caduto io mentalmente. Piano piano ti porta… Sei mai stato in quattro mesi così?”. Anita spalleggia Garibaldi: “Vittorio, non sembri uno che sta bene. Dormi sempre, lei non ti vuole bene. Noi siamo le persone che ti vogliono bene”. “Guardaci, siamo qui per te”, chiosa Giuseppe.

Sui social, i telespettatori hanno accusato i tre gieffini di voler manipolare Vittorio per farlo allontanare da Beatrice, ma il modello sembra avere le idee chiare: “Parliamone, ma io non credo sia così”.