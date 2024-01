Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 29 gennaio, dopo aver ripercorso la sua linea della vita, Greta Rossetti ha riabbracciato suo fratello Josh, che per lei rappresenta un importantissimo punto di riferimento. La gieffina ha un passato turbolento alle spalle: nel 2009, infatti, suo padre è stato portato via dai carabinieri e ha trascorso quattro anni in carcere.

Chiamata in Mystery da Alfonso Signorini, Greta Rossetti ha ripercorso la sua vita, che può essere simbolicamente divisa in due blocchi. La concorrente ha infatti vissuto un'infanzia felice, con una famiglia unita che non le ha mai fatto mancare nulla: “Avevo un rapporto splendido con mio papà, era un mio puntato di riferimento”. Poi nel 2006, l'azienda di suo padre ha accusato la crisi economica e lui ha iniziato a bere alcol: “Diventa un'altra persona, non era più lo stesso papà”. Tre anni dopo, l'uomo viene portato via dai carabinieri e trascorre quattro anni in carcere. “Mio fratello ha sofferto tanto perché l'ha vissuto in prima persona, forse ancora più di me. Dava la forza a me e mia mamma e la toglieva a lui. Noi quattro ci bastiamo”. Greta fa sapere che ora ha perdonato il padre: “So che è cambiato e ha pagato per i suoi errori. Lo vedo con occhi diversi”.

Greta è poi corsa in passerella, fuori dalla Casa, è ha abbracciato il fratello Josh, che ha quasi due anni più di lei. "Sto bene finalmente, ho voltato pagina, sono un'altra persona credimi. Ti seguo tutti i giorni, stai spaccando, sei bellissima", ha detto il ragazzo alla sorella. La gieffina è scoppiata a piangere e ha abbracciato il fratello, poi ad Alfonso Signorini ha spiegato: "Viviamo in simbiosi, è sempre stato così". Josh ha il nome della sorella tatuato sul collo, poi le ha raccontato di essere andato a cena con il suo ex Pier. “É stata la relazione più importante della mia vita, abbiamo vissuto cinque anni insieme”.

Poco prima che iniziasse la puntata, però, durante una conversazione con Monia La Ferrera, Greta ha lasciato intendere di essere a conoscenza del fatto che avrebbe incontrato suo fratello: “Ho fatto la linea della vita, piango fiumi interminabili… Cosa dico a mio fratello?”.