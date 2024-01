Nella Casa del Grande Fratello si sono formati due schieramenti abbastanza delineati. Nel corso della puntata di ieri sera sono stati mostrati i filmati della settimana, e Alfonso Signorini ha convocato i diretti interessati. Nelle clip vediamo una chiacchierata tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi che, a quanto pare, non è piaciuta a Perla Vatiero, mentre l’attrice non perdona a Vittorio Menozzi di non aver preso una posizione. Proprio il modello viene chiamato in causa: “Sarebbe brutto negare il saluto della buonanotte a una persona solo per essere stato solidale a un'altra durante una serata”. Alfonso Signorini: “Hai capito Beatrice? Sei d'accordo?”.

Per la Luzzi il punto non è questo: “Non tolgo il saluto a nessuno e ho sempre avuto rapporti più che civili con tutti. Il punto è che quella sera in particolare, Greta ha difeso Perla secondo me in modo molto più che necessario, soprattutto se poi in confessionale ha raccontato che Perla passa da una parte all'altra. Ho sentito tra Greta e Perla un'alleanza strumentale, da giocatrici e da professionisti del reality”. Letizia replica: “Vittorio non è libero perché Beatrice non lo rende libero. A volte lei lo manda a sentire le nostre conversazioni”. Dopo queste parole, Beatrice tuona: “Chiudete il programma. State proprio perdendo lucidità”.

Signorini chiama in Mystery Greta Rossetti, Vittorio e Beatrice per lasciare che le cose si possano chiarire, specie nel fatto che Beatrice ha dato della “santarellina, vergine” all’ex tentatrice. Perla è la quarta interessata che dopo aver sentito tutti conclude: “Io penso che tutto quello che abbiamo visto stasera, anche nei video, si vede e si capisce la persona che è Beatrice. È la prima a fare alleanza. Io sto creando rapporti d'amicizia”.