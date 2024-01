Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista a TVBlog. L’influencer triestina ha esordito parlando della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Guarda, lo ammetto, forse sarò un po’ outsider, perché io non avevo mai guardato il GF e non ho la tv a casa da due anni. Ma non perché non mi piace guardarla, solamente perché volevo concentrarmi sui miei progetti e quindi mi distraeva troppo. Però il Grande Fratello per me è stata una scelta di vita, nel senso che volevo che le persone che mi seguivano, chi non mi conosceva, conoscesse la vera Nikita. Quindi che avesse una conferma, chi mi seguiva già sui social, che ero la stessa. E chi non mi conosceva, che avesse la possibilità di farlo. Ecco.

E’ un’esperienza tosta, però insegna tantissimo. Ed è stata ottima anche perché comunque mi ha insegnato moltissimo ed ha confermato quanto, il percorso interiore che avevo iniziato anni fa, sia stato fondamentale per riuscire a stare tutti quei mesi con 40 persone. Essere paziente, cercare sempre di evitare il conflitto, non dire mai neanche una parolaccia”.

E ancora: “Inizialmente io pensavo di fare due mesi, ok? Quello era il mio obiettivo, ho anche detto anche ‘ragazzi, cioè, il contratto è finito, posso andare a casa?’. Non era necessario per forza vincere, stare lì per sei mesi, mezzo, cioè, va bene? Però poi è successo che notavo tantissima cattiveria dentro la casa. Per me sembrava come di stare a scuola con i bulletti, quindi dentro di me è nata questa sorta di senso di giustizia e pensavo dentro di me: ‘non posso mollare’, ‘si avvicina sempre di più la fine’, ‘ora sono al giro di Boa’ e lasciare vincere la cattiveria. Questa cosa non esiste. Quindi ho continuato sulla mia strada, lo faccio per i miei nipoti, per chi mi segue, per chi forse mi ha sostenuto fuori. Avevo già superato diverse nomination, quindi ho detto, ci sarà qualcuno, no? Perché poi ti viene il dubbio no? è normale, siamo umani.

Ho pensato: ‘Io sono venuta qua, ho scelto di essere vera da anni’ per questo è possibile arrivare alla fine portando l’autenticità. Poi ammetto che: meditare la mattina, avere una sorta di routine, cercare di mangiare sano, più verdura, aiuta tantissimo interiormente a stare bene”.

Nikita ha poi svelato se è rimasta in contatto con qualcuno dei suoi ex coinquilini: “Difficile che ho cattivi rapporti, piuttosto… Non li hai per nulla! Però, non è che se ti vedo non ti saluto, no? Easy. Io penso al mio orticello. Poi, se sento qualcuno va bene, ma non è che mi sono legata in maniera viscerale ad una persona”.

L’ex vippona ha commentato anche l’attuale edizione del Grande Fratello: “Ammetto che ho guardato online due daily. Il punto è che l’ho guardato perché, non avendolo mai guardato prima, volevo capire come funzionava. Sui social, alcuni miei fan insistevano nel chiedermi opinioni su Beatrice Luzzi o mi schierassi da una parte o dall’altra. Però io ho detto in un tweet: 'Ma come faccio a dare la mia opinione?' Per avere un’opinione bisogna star lì, osservare bene, guardare, riflettere, ponderare e poi si dà l’opinione'. Ma se io non so i fatti che sono realmente avvenuti (perché sono concentrata sui miei progetti) come faccio a dirtela?

Posso dirti che, guardando un po’ il suo linguaggio del corpo, non mi piace minimamente il modo che aveva Massimiliano Varrese. Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta: 'Magari non è proprio la meditazione quella corretta'. È come se stesse uscendo la parte ombra di Varrese. Hai presente quando semini il dubbio, però in maniera furba? Ho notato questo. Magari mi sbaglio, però da quel poco che ho visto, ho visto questo”.