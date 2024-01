Monia La Ferrera è stata eliminata durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 29 gennaio. L’ex assistente di volo ha raccolto solo il 5 per cento delle preferenze al televoto contro Federico Massaro, Fiordaliso, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Massimiliano Varrese non ha preso benissimo l’uscita dalla Casa della sua ex fidanzata, e nella notte ha minacciato di abbandonare il reality.

La nuova convivenza "forzata" tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera al Grande Fratello è stata un’esperienza a dir poco complicata. L’ex assistente di volo è entrata nella Casa più spiata d’Italia nel corso della 13esima settimana, trovandosi a convivere nuovamente con il suo ex ben 15 anni dopo la separazione (i due avevano vissuto insieme per circa nove anni). Alfonso Signorini aveva provato a rimescolare le carte del reality cercando di far riavvicinare Varrese alla sua ex compagna ma con scarsi risultati. Tra i due c’è stata sempre molta tensione e non si è mai riaccesa la fiamma.

Tuttavia, Massimiliano non ha preso benissimo l’eliminazione di Monia. Come rivelato da Amedeo Venza, infatti, l’attore avrebbe passato l’intera notte a piangere in Confessionale, “minacciando” addirittura di ritirarsi e lasciare il GF.