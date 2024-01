Il Grande Fratello ha deciso di ridurre il budget della spesa settimanale dopo le reiterate violazioni del regolamento da parte dei concorrenti. In particolare, il fatto che alcuni di loro parlino ripetutamente (e volutamente) senza indossare il microfono.

Il comunicato del Grande Fratello

"Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320 euro. La continua violazione del regolamento, parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 euro. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!".

Indispettito, Massimiliano Varrese ci tiene a precisare che il provvedimento non lo riguarda, anzi. A tal proposito, si sente in dovere di dare un consiglio che ha tutto il sapore di essere una provocazione: "Fate meno i furbi". Fiordaliso prova a mediare, secondo lei si tratta di dimenticanza, non di intenzionalità. Beatrice Luzzi sottolinea che le ragazze sono state riprese durante la notte proprio per non avere addosso il microfono. Massimiliano accusa l'attrice di essere anche lei una concorrente poco incline a rispettare le regole, quindi dovrebbe smetterla di rimproverare gli altri. Ma Beatrice non ha voglia di discutere ed evita di rispondere.