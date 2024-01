Nella Casa del Grande Fratello è scontro frontale tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Dopo il confronto della scorsa settimana, ieri sera ce n’è stato un altro altrettanto infuocato.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Le due concorrenti vengono invitate in Superled da Alfonso Signorini per un nuovo tesissimo confronto. Perla attacca l'altra definendola una manipolatrice perché gioca sulle debolezze delle persone per colpirle. Dal canto suo Beatrice sostiene che Perla sia una persona prepotente e viziata. "Tra noi due ho notato una diversità sia di forma che di sostanza", ha spiegato la Luzzi. "Gioca tanto con le emozioni e le debolezze delle persone - ribadisce la Vatiero -. Ho visto persone che sono state male per delle offese abbastanza pesanti fatte da lei". Beatrice non si risparmia e, anzi, rincara la dose: "C'è questa sicurezza in sé molto campana". Perla replica l'attrice di essere "classista", e aggiunge: "Sei proprio povera di argomenti, l'unico discorso che hai saputo fare e su piatti e stracci - continua l'ex volto di Temptation Island -. Il pubblico sta vedendo, ti sta cadendo la corona e devi trovare qualsiasi cosa per attaccare". In seguito, Perla ha minacciato di abbandonare la Casa: “Se gli fa comodo prendo la porta e me ne vado via. L’importante è che quando esco sto con voi”. Lo sfogo dell’ex di Mirko Brunetti è stato riportato in studio ed è arrivata immediata la frecciata di Alfonso Signorini: “Questa storia poi che minacciano sempre di andarsene e stanno sempre lì dentro, io ancora non l’ho capita. Dicono ‘prendo e vado’ e stanno attaccati sempre là”.

Beatrice "smonta" il teatrino degli autori

Al termine della puntata, parlando con Marco Maddaloni, Beatrice ha fatto un’analisi lucida della situazione, smontando di fatto il teatrino messo in piedi dagli autori: “Tutto il caso è stato montato da loro (gli autori, ndr) e non vedevano l’ora… Mi hanno mandato in super led e mi sono presa…”. La Luzzi non fa in tempo a terminare la frase che la regia le silenzia il microfono e cambia immediatamente inquadratura.

Al termine della puntata, anche Fiordaliso si è espressa in merito alla situazione che vede coinvolta Beatrice. La cantante avrebbe fatto delle insinuazioni sugli autori che, secondo la cantante, starebbero cercando di creare dinamiche con l’obiettivo di andare contro la Luzzi. Stando a quanto riportato da alcuni utenti su X, sembra che Fiordaliso, avrebbe detto: “Vogliono schiacciare Bea”. E’ bene precisare che si tratta esclusivamente di rumor e che, al momento, non c’è un video che confermi tali supposizioni.