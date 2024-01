Daniele Dal Moro sta vivendo uno dei suoi soliti periodi movimentati, tra gli alti e bassi con Oriana Marzoli (ad oggi i due non sembrano stare insieme) e la polemica con Selvaggia Lucarelli.

Ieri pomeriggio, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua preparazione fisica: “Ho iniziato la mia preparazione da ormai 2 settimane, vediamo dove arriviamo. Ricordatevi ragazzi che seguire un regime alimentare sano e un’adeguata attività sportiva fa bene sia al corpo che alla mente. Non ho mai utilizzato alcun tipo di prodotto in vita mia. Con costanza e dedizione potete raggiungere ottimi risultati. Prossimamente apriremo i coaching online a numero chiuso”.

Subito dopo, Daniele ha postato una foto in cui mostra il suo fisico che, però, è stata censurata da Instagram: “Non ci credo, mi avete segnalato la foto!”, ha esclamato l’ex vippone. Ma chi è che avrebbe segnalato la foto? A quanto pare sono state alcune hater di Dal Moro e delle fan di Oriana. Il bel veneto, però, non si è dato per vinto, ed è tornato con un video in cui mostra il fisico e una nuova foto: “To, e adesso segnalate anche questa”.