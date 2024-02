Nel suo libro “Che stupida”, Ilary Blasi non ha parlato esclusivamente dei tradimenti di Francesco Totti e della separazione, ma ha anche svelato alcuni retroscena riguardo al suo lavoro. La conduttrice, infatti, ha parlato del suo addio al Grande Fratello Vip confermando di essere stata lei a decidere di lasciare il reality show nonostante i buoni ascolti.

“La prima edizione va così bene che mi confermano per una seconda, e poi per una terza. È una delizia. Per la prima volta lavoro a Roma, vado in onda una sera a settimana e poi torno a casa dalla famiglia, senza dover prendere nessun treno, nessun aereo. Il primo anno, addirittura, mi accompagna a casa Francesco, che poi verrà ad assistere a tutte le puntate. Si appassiona al gioco, durante il tragitto parliamo dei concorrenti, delle loro scelte, chissà cosa farà questo e come andrà a quell’altro. Non mi sembra vero uscire dallo studio, togliere i tacchi, salire in macchina con mio marito e, in mezz’ora, poter dare un bacio ai miei figli prima di andare a dormire.

Poi sento fame di novità. Ho inanellato tre splendide edizioni; se continuassi finirei per fotocopiare me stessa. Non ho mai fatto televisione con lo scopo di affermare la mia esistenza: per quello c’è la vita. A me interessano i progetti. Se credo di poter dare qualcosa (e ricevere qualcosa in cambio) ci metto tutta me stessa. Altrimenti preferisco stare a casa. So però che, tendenzialmente, questo è il mio carattere: preferisco definire un obiettivo e costruirmi la strada per raggiungerlo piuttosto che disperdere le energie in mille rivoli, oppure stagnare in ciò che è già noto pur di avere il mio spazio. Quindi lascio anche il Gf VIP', come mia abitudine senza paracadute”.

Dopo i retroscena sul GF Vip, Ilary ha raccontato anche del suo arrivo a L’Isola dei Famosi: “Nel 2021 Canale 5 mi propone di condurre “L’isola dei famosi”. All’inizio indugio. Non conosco il programma e le sue regole, non l’ho mai guardato, quindi fatico a immaginarmi alla guida di quella trasmissione. La mia agente dopo avermi ascoltato per alcune mezze giornate concionare sul perché “L’isola” non sia adatta a me, sintetizza la sua posizione con una doman-da: «Scusa, Ilary, ma perché no? I figli sono cresciuti, sei ferma da tempo…». Ha ragione. Ho fatto la moglie, ho fatto la mamma, ho plasmato la mia ricerca dell’indipendenza sulle esigenze della famiglia. Ma ora la famiglia ha meno bisogno di me, i ragazzi sono più autonomi, Francesco è più libero… Questo può essere il mio tempo”.