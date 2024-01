Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi va all’attacco degli autori per via di quello che mostrano durante le puntate serali del reality show. L’attrice si è infatti lamentata con Vittorio Menozzi, e l’ha fatto, come suo solito, senza peli sulla lingua.

Ieri pomeriggio, Beatrice Luzzi, mentre parlava con Vittorio Menozzi, ha espresso un giudizio non certo lusinghiero nei confronti degli autori: “Certo che se ci fossero dei professionisti si renderebbero conto che siamo delle macchine, degli strumenti”. Il modello le ha dato manforte: “Guarda, io me ne sono accorto da come hanno montato certe cose, mica hanno risparmiato molto?”.

A quel punto, però, la regia ha staccato l’audio della conversazione tra i due concorrenti, a testimonianza del fatto che Beatrice ha colpito ancora una volta nel segno.