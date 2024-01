Volano aerei sulla Casa del Grande Fratello. Dopo quelli per Letizia Petris e Perla Vatiero, ne arriva un altro per Beatrice Luzzi: “BL, nostra regina dall’11/09 (data di inizio del reality show, ndr)”. I fan dell’attrice hanno deciso di mettere i puntini sulle “i”: per loro, infatti, nella Casa c’è posto per una sola regina ed una sola corona.

Beatrice ringrazia i fan per lo striscione: “Grazie ragazzi. Certo che è una data importante l’11 settembre (si riferisce all’attentato terroristico alle al World Trade Center di New York dell’11 settembre 2001, ndr), sono contenta che abbia trovato una nuova formula questo 11 settembre, che rappresenti qualcos’altro per noi italiani, l’inizio di questa edizione così edificante per tutti noi perché alla fine stiamo tutti crescendo. Io personalmente vi annuncio che non soffro più…”.

Un dettaglio, però, non è passato inosservato. Proprio mentre la Luzzi stava ringraziando i suoi fan, la regia ha cambiato bruscamente inquadratura, impedendo ai sostenitori di Beatrice di ascoltare la fine del discorso. Circostanza, quest’ultima, che ha scatenato l’ira dei sostenitori dell’attrice, che hanno accusando il Grande Fratello di censura. “Aereo bellissimo, discorso di Beatrix bellissimo. La regia infame cambia camera, vergognatevi”, ha commentato un utente. E ancora: “Passa l’aereo per Beatrice. Gli autori staccano e mettono due regie uguali, ma purtroppo per loro questo non cambia questa grande verità”.