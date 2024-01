L’eliminazione di Monia La Ferrera al Grande Fratello non è stata presa bene da Masimiliano Varrese. L’attore, infatti, avrebbe persino minacciato il ritiro dopo l’uscita di scena della sua ex fidanzata, rimasta nella Casa di Cinecittà 56 giorni.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Massimiliano avrebbe versato un fiume di lacrime in Confessionale, minacciando di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel frattempo, Monia ha condiviso un messaggio di Venza: “Monia è una bravissima ragazza. Forse è stato meglio così, perché nella Casa era molto condizionata dal suo ex Varrese che in modo non troppo velata la controllava nei gesti e nelle parole”. Una condivisione che sa di bordata a Massimiliano che, nel frattempo, si è fatto scrivere sulla sua giacchetta di camoscio il seguente messaggio: “Monia mi manchi. Qualcosa di speciale”.