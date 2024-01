Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, alcuni inquilini hanno accusato Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi di aver parlato senza microfono sotto le coperte. Grecia Colmenares ha chiesto agli autori di prendere provvedimenti nei confronti di chi non indossa il microfono: “Voglio chiedere una cosa importante. Non si può mettere una multa alle persone che parlano nel letto senza il microfono? Ve lo chiedo per favore, io ascolto tante cose non belle di chi non si vuol far sentire. Oppure mettete un bel microfono sotto al letto. Vi sfuggono molte cose. Se devo dirvi cosa sento? No”.

La richiesta della regina delle telenovelas è stata accolta. Ieri pomeriggio, infatti, il GF ha deciso di adottare un provvedimento disciplinare: “Il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento continuando a parlare ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Adesso per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 220€. Collaborate insieme per capire come gestire al meglio la somma da spendere”.

Massimiliano Varrese ha immediatamente rivolto lo sguardo verso Beatrice Luzzi. Peccato che diversi video che circolano sui social in queste ore incastri anche lui, oltre che Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin. Quest'ultima, inoltre, si è rinchiusa nell'armadio per non farsi ascoltare.