Prosegue senza sosta la “guerra” tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Proprio i due attori sono stati scelti dagli autori come capitano di una sfida all’insegna della creatività. Massimiliano e Beatrice, infatti, hanno dovuto girare un cortometraggio: la Luzzi aveva nella sua squadra Greta Rossetti, Marco Maddaloni, Fiordaliso, Sergio D’Ottavi e Rosy Chin, mentre Varrese il resto degli inquilini.

Ed è proprio sul corto Beatrice ha criticato il collega: “Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta”.

La gieffina, durante una chiacchierata con Vittorio, ha anche confessato di sapere il motivo per il quale Massimiliano non la vede di buon occhio: “A me Max fa veramente paura. Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito. E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte”.

Grande Fratello, la "prova cinema"

“Come da direttive, i concorrenti sono chiamati a vestire i panni non solo di attori, ma anche di registi, scenografi, sceneggiatori, cameraman. – si legge sul sito del Grande Fratello -Insomma, la fantasia la fa da padrona e, oggi, il primo gruppo a cimentarsi nelle riprese è quello capitanato dall’attrice nostrana: Beatrice, nei panni di regista e sceneggiatrice.

Il corto è interamente girato in Piscina. Sotto la guida attenta dell’attrice, gli attori, da Fiordaliso a Greta, da Marco a Stefano, passando per Vittorio, Rosy e Sergio, interpretano qualcosa di molto intenso: intrighi, gelosie, fughe e tanto altro in un ospedale psichiatrico.

Il resto della Casa, però, non resta con le mani in mano. Massimiliano, intanto, si è cimentato nei panni di scenografo e sceneggiatore, ideando tutte le scene e il copione per il corto che verrà girato nella giornata di domani”.