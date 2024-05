Serenay Sarıkaya e Mert Demir hanno acceso la miccia su Kerem Bürsin e Hande Erçel. Partendo da una polemica scaturita dalla stampa turca su una relazione nata tra i due a scopi pubblicitari, la coppia si difende accusando altri celebri personaggi, appunto Kerem Bürsin e Hande Erçel.

Serenay Sarıkaya spesso è stata oggetto di polemiche e scoop sulle riviste turche soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata.

La cantante ha recentemente perso la testa per Mert Demir, con il quale si è esibita come voce nella canzone "Ateşe Düşmüş". Tuttavia c'era chi non credeva alla relazione tra i due, e ha sostenuto che si trattasse di una “pubblicità dell'amore”.

Sarıkaya ha negato tutte le accuse, dicendo: "Cose del genere non accadevano prima di Cristo?". Ma questa affermazione non ha convinto molti. Mentre accadeva tutto ciò, i giornali hanno tirato fuori uno dopo l’altro tutti gli amori falsi nati solo per scopi pubblicitari.

La stoccata di Serenay ai due attori della serie "Love is in the air"

La cantante ha diverse volte sostenuto che "non c'è niente di meglio o di peggio della pubblicità per quanto riguarda l’amore. Guardate cosa è successo, da Hande Erçel a Sibel Can, da Kıvanç Tatlıtuğ a Kerem Bursin”.

Questa la stoccata della cantante ai due attori che dopo un anno dalla loro rottura, fa riemergere una vecchia storia. Che l’amore tra Hande Ercel e Kerem Bursin sia stata creata dalla pubblicità è davvero un’ipotesi assurda per molti fan. Il loro amore è nato sul set ed è finito subito dopo la messa in onda in Turchia. Del perché sia finita la love story non è ancora chiaro a nessuno. Si ipotizzò un tradimento di Hande, c’è chi ha pensato ad un momento di gelosia di Kerem, fatto sta che dopo un anno sentir parlare di kerem Bursin e Hande Ercel fa ancora sognare.