Sembra essere giunta ai titoli di coda la relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta.

A lanciare per primo l’indiscrezione è stato il portale Whoopsee: “La coppia, infatti, sembrerebbe separata ormai da qualche tempo", si legge sul sito di gossip. Poi anche Deianira Marzano ha fatto sapere che una sua fonte le ha riportato la stessa versione. In passato, numerose voci su una presunta rottura tra i due circolavano sui social, ma la coppia aveva sempre provveduto a mettere a tacere certi pettegolezzi, questa volta invece pare sia tutto vero.

La coppia si era formata ormai 4 anni fa. All’epoca fu parecchio chiacchierata dal gossip anche perché Andrea Damante, ex storico della De Lellis, non prese affatto bene la vicenda essendo amico di Beretta. Molti pensano che la rottura sia dovuta ad una convivenza non gestibile, che ha fatto inevitabilmente emergere le incompatibilità tra i due. Altri invece sostengono che a Giulia potesse star stretto il fatto di dover mantenere in profilo basso, soprattutto rispetto al passato, per evitare di esporre eccessivamente la famiglia di lui, che a tutti i costi voleva evitare esposizioni mediatiche indesiderate. E qui veniamo all’ipotesi più credibile sulla rottura: "Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi", scrive Il Messaggero, tanto che inizialmente si parlò di un certo scontento da parte della madre per la relazione con Giulia.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha svelato un nuovo retroscena sulla rottura: “Pare che la scelta di chiudere la relazione parta da Giulia De Lellis. Non è accaduto niente di eclatante. Le storie come iniziano possono anche finire. Sono giovani”.