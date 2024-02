La coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo è stata una delle più amate dai telespettatori di Uomini e Donne. Dopo tanti anni trascorsi insieme e la nascita della piccola Bianca, la coppia sembrava essere indistruttibile, eppure non è stato così. La relazione probabilmente non andava già da qualche tempo e a nulla sono servite le due proposte di matrimonio dell'ex calciatore.

Ad annunciare la fine della relazione è stata Ursula con una storia su Instagram in cui ha scritto: “Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere. È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell'ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio.

Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento delicato, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità!”.