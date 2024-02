Attimi di terrore nella Casa del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore e Anita Olivieri ha urlato agli altri inquilini di chiamare gli autori: “Raga, dai. Chiamate subito il GF. Dovete chiamare il GF!”.

Pochi istanti dopo, nella Casa è arrivata un’ambulanza e pare che il bidello calabrese sia stato visitato immediatamente. Per circa 30 minuti, su Mediaset Extra l’immagine era fissa sulla piscina vuota e, in sottofondo, si sentiva solo il suono delle sirene dell’autombulanza.

Pochi minuti dopo, Stefano Miele ha cercato di sdrammatizzare e di provare a rincuorare Fiordaliso: “Ti infastidisce se parlo di cose che non c’entrano nulla? Dimmelo che nel caso sto zitto, sentiti libera di dirmelo. Lo faccio solo per loro (gli autori?), mi sembra che sia la cosa migliore in questo momento, magari la cosa li aiuta. Quindi sto parlando così per questo motivo”. Per questo motivo, sui social, si è sparsa la voce secondo la quale Giuseppe avrebbe preso la scossa, ma in realtà il discorso di Miele poteva riferirsi ad una cosa accaduta a lui a lui in passato.

Ci sono utenti, invece, che assicurano di aver sentito la parola “svenimento” e “malore”, e chi sostiene che Garibaldi avrebbe sbattuto la testa (cosa al momento non confermata): “Praticamente Federico avrebbe detto che ha sbattuto la testa e i medici avrebbero chiesto come in modo tale da capire se è necessario portarlo in ospedale oppure no”.