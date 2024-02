Attimi di terrore al Grande Fratello. Un’ambulanza a sirene spiegate è arrivata pochi minuti fa nella Casa dopo che Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore mentre si trovava in bagno.

Da quel momento e fino a pochi minuti fa, la diretta era fissa sulla piscina vuota, mente le uniche immagini trasmesse mostravano un fuggi-fuggi generale in zona bagno, con Marco Maddaloni che urlava “Non toccategli il cuore!”.

Al momento, la produzione non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale. La diretta è tornata, ma tutto il cast è in silenzio. L’unica voce che si sente è quella di un’autrice che a turno sta chiamando tutti i concorrenti in confessionale.