Ieri sera, Giuseppe Garibaldi ha accusato un malore mentre era in bagno. Nelle immagini in onda su Mediaset Extra, si sente Anita Olivieri urlare e chiedere ai coinquilini di chiamare subito il Grande Fratello. Poco dopo è arrivata un’ambulanza, e il concorrente è stato portato via (non è ancora tornato nella Casa).

Come sta Giuseppe Garibaldi

Per il momento, la produzione non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma stando alle indiscrezioni che circolano, Giuseppe starebbe meglio: “Al momento il Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni di nessun tipo in merito alle condizioni del concorrente, ma secondo fonti ben informate la situazione non sarebbe grave – si legge su Tag 24 -. Dovrebbe essersi trattato solo di uno svenimento, tuttavia si attendono conferme, mentre nella Casa di Cinecittà i concorrenti del reality stanno vivendo momenti di grande ansia e apprensione”.

Intanto, sui social i telespettatori hanno espresso solidarietà a Giuseppe. Tuttavia, qualcuno ha continuato a parlare di dinamiche giudicando il comportamento dei concorrenti davanti ad una situazione così delicata. Per questo motivo, Rita Dalla Chiesa è intervenuta per ricordare che il Grande Fratello è pur sempre un gioco: “Sono dei ragazzi. Al di là del legittimo tifo per quello che è solo un gioco, ricordiamoci che vanno rispettati come persone. La vita vera è un’altra cosa. Siamo con te”.