Nelle ultime ore, Sergio D’Ottavi si è reso protagonista di due episodi singolari al Grande Fratello. Il nuovo arrivato, infatti, ha rubato un bacio a Greta Rossetti, scatenando il fastidio da parte dell’ex tentatrice. Greta era in veranda quando Sergio le si è avvicinato per posarle un bacio sulle labbra. Nessun sorriso nella voce dell'ex tentatrice che ha tradito il suo più che evidente fastidio. “No!”, ha esclamato, “Sei impazzito? Questo è matto”.

Subito dopo il bacio, Greta e Sergio si sono ritrovati a parlarne in piscina e la giovane ha palesato il suo fastidio. Si è detta imbarazzata per l’accaduto e dubbiosa per una eventuale clip a proposito del bacio da trasmettere nella puntata di lunedì, video che secondo lei potrebbe generare un caso inesistente. “Sai, io poi sono molto riservata su queste cose”, ha spiegato Greta, e Sergio ha sdrammatizzato: “Dopotutto è solo un bacio rubato”.

Ma non è tutto. Ieri sera, infatti, sarebbero volati insulti dall’esterno della Casa di Cinecittà (qualcuno avrebbe urlato “A cornuto!”). Per questa ragione, Sergio ha preso il megafono, si è recato in giardino e ha esclamato: “Ariprovace! Ce sarai!”