Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello. La divisione tra le due fazioni di concorrenti è ormai evidente, e l’aria tra i due schieramenti si sta facendo sempre più pesante. L’ultimo episodio incriminato in ordine di tempo è arrivato con una rivelazione da parte di Vittorio Menozzi. Il modello ha infatti "beccato" Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e altri compagni, che avevano iniziato a nascondere del cibo. Beatrice Luzzi è andata su tutte le furie e tra le due fazioni è ormai guerra aperta.

All’interno della Casa di Cinecittà come detto, la spaccatura è ormai evidente: da una parte Beatrice, insieme ai fedelissimi Vittorio, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, dall’altra il gruppo di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Vittorio ha scoperto che alcuni coinquilini hanno iniziato a nascondere del cibo e ha subito riportato tutto a Beatrice. Appresa la notizia, l’attrice si è subito infuriata: "Ma loro hanno capito che stanno in una casa con tante telecamere e la gente che li guarda oppure non l’hanno capito?". Vittorio si è detto d’accordo ("Non è stato un bel gesto"), mentre l’attrice ha promesso di smascherare il gruppo a cena.

Vittorio ha cercato innanzitutto un confronto maturo con Anita e i compagni della sua fazione per risolvere la questione: "Non si nascondono le cose". La 26enne romana, visibilmente sulla difensiva, ha risposto scocciata al modello, respingendo al mittente le accuse: "Ma di tutti i barattolini di burro d’arachidi che abbiamo, tu vuoi proprio quello? Sembrate degli ingordi o che non avete mai mangiato in vita vostra […] Ma poi Vittorio sembra che non mangi mai cioccolato, sembra che ti manchi il cibo". Beatrice non ha però voluto sentire ragioni e ha sentenziato: "Le cose non sono nostre, sono della comunità. Siete voi che nascondete le cose, io non ho mai nascosto niente". Anita ha poi confessato: "L’unica cosa che ho nascosto sono i biscotti senza lattosio perché gli altri me li mangiano gli altri come il latte, come tutto il resto".